خبراء يؤكدون أن إدمان الكحول قد يسبب الخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن خبراء "جمعية ألزهايمر" العلمية الخيرية، أن تعاطي الخمور قد يسبب الإصابة بداء "الخرف الكحولي".



وأوضح أطباء الجمعية أن المشروبات الكحولية تؤثر سلبا على عملية استيعاب جسم الإنسان للثيامين (فيتامين B1) المسؤول عن نشاط الدماغ.

وحسب الأطباء فإن المريض الذي يستمر في الإفراط بتعاطي الكحول بعد ظهور الأعراض الأولى من الاضطراب الإدراكي لديه، يواجه خطورة إصابته بمتلازمة "فيرنيكيه كورساكوف"، وهي اعتلال دماغي يحدث نتيجة لنقص الثيامين.

وأشار الخبراء إلى أن تنامي عملية تضرر الدماغ يهدد المريض بفقدان الذاكرة، مما قد يجعله يملأ الثغور في ذاكرته بأحداث لم يكن لها وجود على الإطلاق، لافتين إلى أن الشباب ليسوا في مأمن من هذا الداء.

وأضافوا أن "للخرف الكحولي" تبعات مهددة أخرى، منها فقدان الإنسان القدرة على استيعاب معلومات جديدة أو تعلم مهارات جديدة، وتركيز الاهتمام واتخاذ القرارات.

كما نصح الأطباء بنظام غذائي يحتوي على عناصر غنية بفيتامين B1، ومنها السمك والفاصولياء والعدس والبازلاء الخضراء وبذور دوار الشمس.