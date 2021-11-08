شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم حلف اليمين القانونية لـ 8 نقابات فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، جلسة حلف اليمين القانونية لنقابات "القاهرة الجديدة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ طنطا ـ المحلة الكبرى ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية"، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، برئاسة النقيب رجائي عطية.

وتعقد النقابة جلستي حلف يمين للمحامين الجدد خلال الأسبوع الجاري وهي كالآتي:

- الجلسة الأولى لنقابات: " الإسكندرية ـ مطروح ـ كفر الشيخ ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس"، في يوم الثلاثاء الموافق 9 / 11 / 2021، بمقر النقابة العامة.

- الجلسة الثانية لنقابات : " بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء"، في يوم الأربعاء الموافق 10 / 11 / 2021، بمقر النقابة العامة.