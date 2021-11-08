الإحصاء: 28.9% انخفاضًا في عدد إصابات حوادث الطرق العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت عدد الإصابات في حوادث الطرق بنسبة 28.9% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وفقًا لما أظهرته النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، اليوم الاثنين.

وسجل عدد إصابات حوادث الطرق 56789 إصابة عام 2020 مقابل 79904 إصابة عام 2019.

وبلغ أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية بـ 12767 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة القاهرة 219 إصابة عام 2020.

وأظهرت النشرة أن شهر يناير هو أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق وبلغ 6495 إصابة بينما شهر يونيو هو أقل الشهور وبلغ 3282 إصابة عام 2020.

وسجل عدد المتوفين 6164 متوفي عام 2020 مقابل 6722 متوفي عام 2019 بنسبة انخفاض 8.3%.

وأظهرت النشرة انخفاض عدد حوادث القطارات بنسبة 37.7% لتسجل 898 حادثة عام 2020 مقابل 1442 حادثة عام 2019.

وسجل أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق في منطقة (وسط الدلتا) 221 حادثة بنسبة 24.6%، وأقل عدد في منطقة (غرب الدلتا) 90 حادثة بنسبة 10%.

وانخفض عدد الوفيات من حوادث القطارات بنسبة 43.6% ليسجل 296 متوفي عام 2020، وتراجع عدد المصابين بنسبة 40.9% ليسجل 525 مصابًا العام الماضي.