بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام قرية شريف باشا.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بني سويف الواسطى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وهم توابة أحمد حسن 50 عاما. مصابة باشتباه كسر بالساقين، ونورا رمضان أبو الوفا 19 عاما اشتباه كسر بالساق الأيسر، وأسماء أحمد علي 20 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وأحلام رمضان جودة 30 عاما مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، مينا انطون محروس 31 عاما، سائق، مصاب باشتباه كسر بالحوض، مع كدمات وسحجات بالجسم، فادي عماد ميخائيل 22 عاما، مصاب بكسر بالساق الأيمن، إسراء عبدالحميد عبدالفتاح 29 عاما مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وحسن علي حسن 29 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن.

جرى عمل الاسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.