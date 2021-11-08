بيلاروس: مجموعة كبيرة من المهاجرين تتحرك إلى الحدود البولندية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

قالت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، إن مجموعة كبيرة من المهاجرين الأجانب تتجه نحو الحدود البولندية.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: “في الوقت الحالي، تتحرك مجموعة كبيرة من اللاجئين بأمتعتهم على طول الطريق السريع إلى الحدود مع بولندا، وتتجه نحو المعبر الحدودي بروزغي”.

وأشارت الهيئة البيلاروسية، إلى أن حرس الحدود البولنديين، أبلغوا في أكثر من مناسبة كيف يقومون “بطرد المهاجرين بالآلاف”.

وشددت هيئة حرس الحدود في بيلاروس، على أن “اللامبالاة والموقف اللاإنساني من جانب السلطات البولندية دفع اللاجئين إلى اليأس واتخاذ مثل هذه الخطوة”.

ويتم على شبكات التواصل الاجتماعية، نشر مقاطع الفيديو يظهر فيها مئات الأشخاص يسيرون مع أطفال وأمتعة على طول الطريق السريع في منطقة غرودنو.

من جانبه، قال الممثل الرسمي لهيئة حرس الحدود أنطون بيتشكوفسكي، إن الحديث يجري عن ألف شخص.

وشدد بيتشكوفسكي، على أن الهيئة تبذل كل الجهود لضمان السلامة والتشغيل السلس لنقطة التفتيش، بحسب “نوفوستي”.