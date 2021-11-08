اخبار العالم

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 11:41 صباحًا

الكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق وكالة “رويترز”.

وأشارت صحيفتا “القبس” و”الراي” المحليتان إلى أن حكومة الكويت قدمت استقالتها إلى أمير البلاد.

وبحسب “رويترز”، فإن “الحكومة الكويتية في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، في البرلمان المنتخب”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا