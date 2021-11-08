بيسكوف: لم يتم تحديد موعد دقيق لمحادثات بوتين وعلييف وباشينيان عبر الفيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل يجري للتحضير للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان



وأشار بيسكوف، إلى أنه يتم بعد تحديد أي موعد دقيق لهذه المفاوضات.

وأضاف ممثل الكرملين: "بالنسبة للمؤتمر عبر الفيديو بين الزعماء الثلاثة، نحن نؤكد بالفعل أن العمل جار للتحضير لمثل هذا الاجتماع. لكني أود القول إنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق حول متى سيعقد هذا اللقاء عن بعد. العمل مستمر في هذا المجال".