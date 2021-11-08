شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الدولى.. من أجل دراسة متعمقة للقضايا الدولية داخل تنسيقية الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنتدى الدولى المعنى بالتواصل الدولى والتناول للأحداث العالمية والمناسبات وتصور أو تحليل الموقف المصرى من القضايا الدولية والإقليمية والعربية، كما أنه يرعى البعد الإفريقى والريادة المصرية الإقليمية بما يحفظ الأمن القومى المصرى ويحفظ مصالحه.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.