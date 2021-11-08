شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ٦ فلسطينيين برام الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة, بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما اعتقلت أيضًا فلسطينيًا من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، بينما داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله