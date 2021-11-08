شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقضي على أحد قيادات داعش في الأنبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمّرت القوات الأمنية العراقية ثلاث مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وقتلت أحد قيادييه في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان اليوم, أن رجال وكالة الاستخبارات تمكنوا بعملية أمنية نوعية، من مداهمة ثلاثة أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابية في وادي "القذف وجلابات" بصحراء قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار, وتمكنوا من تدمير ثلاث مضافات وقتل أحد قادة الإرهابيين.