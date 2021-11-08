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عاجل.. استقالة الحكومة بالكويت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استقالة الحكومة بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

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ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة رفعت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

 

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر اكتفت بتعريفه بأنه "حكومي" أن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

 

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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