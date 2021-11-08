عاجل.. استقالة الحكومة بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة رفعت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر اكتفت بتعريفه بأنه "حكومي" أن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.