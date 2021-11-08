محمد بن زايد: الإمارات تقف مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبه.. داعياً الله عز وجل، أن يحفظ العراق وأهله من كل مكروه، وينعم عليه بالأمن والرخاء.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جزيل شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.. مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة الداعمة للعراق وشعبه في مختلف الظروف.

إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.