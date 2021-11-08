أمين عام الأمم المتحدة يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، حسبما صرح المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دو جاريك.



وقال دوغاريك إن الأمين العام دعا أيضا العراقيين كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أعمال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق.

وأضاف أن غوتيريش حث جميع الأطراف السياسية الفاعلة على التمسك بالنظام الدستوري وحل الخلافات من خلال الحوار السلمي والشامل.

وقال دوغاريك إن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب وحكومة العراق في سعيهما من أجل مستقبل أفضل.

كانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية قد أعلنت أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، غير أنه لم يصب بأي أذى.