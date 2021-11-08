ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة بين 20 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وارتفع سعر كيلو الجوافة جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و7 جنيهات.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.
ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.3 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 20 قرشا.
البطاطس 3.75 و5.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.