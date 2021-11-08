ليبيا / الحكومة ترفض قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجيّة عن العمل

اسماعيل عبد الحي - أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء أمس السبت، بيانا، أعلنت فيه رفضها لقرار المجلس الرئاسي الليبي بوقف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988

وأوضح مجلس الوزراء الليبي أن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وطالب مجلس الوزراء الليبي في بيانه، بضرورة إتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة وإلتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.

ووجّه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.