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قائد عمليات بغداد يأمر بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني

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بغداد - ياسين صفوان - وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق مدرعة خالف التوجيهات خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع العاصمة بغداد.
وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العجلة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد، والذي تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان، ان "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش، فوجود منتسب مخالف لا يمثل بقية افراد القطعة العسكرية الملتزمة ووفق سياقات العسكرية المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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