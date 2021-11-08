أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم الاثنين، بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في بغداد والمحافظات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012