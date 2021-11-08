اخبار العالم

أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لليوم الاثنين، بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في بغداد والمحافظات.
في بغداد:

سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار

أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم:

سعر بيع الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار


وفي الجنوب:

سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا