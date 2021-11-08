الكاظمي يؤكد أن حكومته منعت البلاد من الانزلاق في حرب إقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته منعت البلاد من الانزلاق في حرب إقليمية.



وأشار إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريده دولة عصابات.

وقال الكاظمي إنه لن يتوقف عن ملاحقة الفاسدين ولن يفلتوا من العدالة.

ووصف استهداف منزله الليلة الماضية عمل جبان لا يعبر عن إرادة الشعب، كاشفا أنه أمر بفتح تحقيق فوري في أحداث المنطقة الخضراء الجمعة الماضية، وسنقدم أي متجاوز للعدالة.

ولفت إلى أن حكومته نجحت في تلبية مطلب الشعب والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرت كل ما طلبته المفوضية.

ونوه إلى أن العراق يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم، وتجاوزنا السياسات الخاطئة للحكومات السابقة.

وقد استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت وزارة الداخلية العراقية، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي فجر اليوم، والتي جرت بـ"ثلاث طائرات مسيرة"، وليس واحدة.

وبيّنت الوزارة، أن "الطائرات كانت مختلفة الأحجام"، فيما أكدت أن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابات في صفوف رجال الأمن المكلفين بحماية الكاظمي، دون أن يصاب الأخير بأذى.

كما أدانت العديد من الدول والمنظمات، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.