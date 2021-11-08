شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء حالة الإغلاق الصارم في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الإثنين أن أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، ستخرج من الإغلاق الصارم المفروض بسبب كوفيد19- اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وتخضع أوكلاند، البالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد رصد حالة واحدة في 18 أغسطس الماضي. ووصل عدد حالات الاصابة في التفشي الحالي إلى .4541

وقالت أردرن إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيكون بمقدور متاجر البيع بالتجزئة والمرافق العامة إعادة فتح أبوابها، وزيادة حدود التجمعات في الأماكن المفتوحة إلى 25 شخصا.