شكرا لقرائتكم خبر عن لأول يوم منذ 15 شهرا.. اليابان بلا وفيات بـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل يوم الأحد أي وفيات بكوفيد-19 لأول مرة في أكثر من عام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم دون أي وفاة بكوفيد-19 منذ الثاني من أغسطس آب 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات وفاة يوم السبت.

انخفضت حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات ليشمل أكثر من 70 بالمئة من السكان.