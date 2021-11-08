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لأول يوم منذ 15 شهرا.. اليابان بلا وفيات بـ«كوفيد-19»

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الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل يوم الأحد أي وفيات بكوفيد-19 لأول مرة في أكثر من عام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم دون أي وفاة بكوفيد-19 منذ الثاني من أغسطس آب 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات وفاة يوم السبت.

انخفضت حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات ليشمل أكثر من 70 بالمئة من السكان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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