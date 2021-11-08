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قفزة بأسعار النفط بعد قرار 'أرامكو' الأخير

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط "أرامكو" سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تشح فيه الإمدادات.
وارتفع خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي.

وزاد الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.1% إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض 3% تقريبا الأسبوع الماضي.

ورفعت "أرامكو" في وقت متأخر من الجمعة الماضية سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر القادم لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولار عن الشهر الجاري.


وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن خطوة "أرامكو" تدل على أن "الطلب لا يزال قويا"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المنتج العضو بأوبك ومصدرو نفط رئيسيون آخرون كبح الإمدادات.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على التمسك بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر القادم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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