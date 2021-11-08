انت الان تتابع خبر أبرز نشاطات مكافحة المتفجرات خلال الـ72 ساعة الماضية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أدناه أبرز النشاطات:

محافظة بغداد

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-معالجة رمانة يدويه دفاعية مرمية في قطعة ارض مهيأه للبناء متروكة وتم رفع الرمانه من قبل الخبير وفق الاجراءات القياسية في منطقه ابودشير شارع الزيتون المنطقه الزراعي.



محافظة صلاح الدين-------------- معالجة عبوه ناسفة محلية الصنع عبارة عن صاروخ اس بي جي ناين من مخلفات المجاميع الأرهابية-معالجة قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن قضاء بيجي باتجاه جزيرة ناحية الصينية-معالجة متساقط طائرات نوع عنقودي عدد1 ضمن قضاء العلم قريه تل الصيباط-معالجة صاروخ ضد الدبابات من عيار ١١٥ ملم ضمن حي ١٠٠ دار في مركز مدينة تكريت

محافظة الديوانية

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- معالجة رمانة مسلحة صوتية ضمن منطقة الحي العسكري الثاني

- معالجة مقذوف حربي عيار 155ملم ضمن الطريق السريع منطقة العبايجي

محافظة نينوى

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-معالجة صاروخ عدد ٢ من مخلفات داعش الارهابي ضمن منطقة حاوي الجوسق في الجانب الايمن

- معالجة صاروخ قاذفة آر بي جي عدد ١ مع رمانة يدويةعدد ٢ضمن الجانب الأيمن لمدينة الموصل منطقة باب الطوب

- معالجة قذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم عدد ١ من مخلفات داعش الارهابي ضمن الجانب الأيمن لمدينة الموصل/منطقة الهرمات

محافظة البصرة

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-معالجة رمانة يدوية (دفاعية) ضمن منطقة حي الجهاد – دور الشرطة

محافظة الانبار

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-معالجة عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات عدد (45)عبوة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن معمل الاسفلت التابع الى قضاء عنه

- معالجة مقذوف نمساوي عيار 155ملم عدد (4) و راس صاروخ موجه عدد (2) وقالب TNT عدد (2) قداحه كهربائية عدد (4) من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن منطقة وادي الكصر

وأكدت الوكالة "معالجة جميع ماذكر وفق الاجراءات القياسية".