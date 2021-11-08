احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات في ميسان

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جهود أبطال قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير القسم ، أسفرت عن ضبط (6 كيلو غرام) من مادة الكريستال وخمسة وعشرون الف حبة مخدرة كانت معدة للتهريب الى محافظة البصرة".وأضافت، ان "عملية الضبط استندت الى معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة ومن خلال كمين امني محكم في احدى القرى التابعة لناحية العزير (قرية الصخرة) ، تم ضبط المواد المخدرة داخل عجلة أحد تجار المخدرات".

وأوضحت ، ان "تاجر المخدرات قد لاذ بالفرار مستغلاً وعورة الارض وعتمة الليل وكثرة الاشجار في القرية المذكورة ، بعد ان ترك عجلته عند محاصرتها".