شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. أحدث الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين إلى 250 مليونا و613 ألفا و746 شخصا، وفقا لما أورده موقع "وورلد ميتر" المختص بالإحصاءات.



وحتى السابعة من صباح الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و64 ألفا و649 شخصا.

وتعافى من المرض 226 مليونا و869 ألفا و605 حالات.

سجلت وزارة الصحة المصرية 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 909 إصابات و62 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 337485 من ضمنهم 283225 حالة تم شفاؤها و19076 حالة وفاة".

أفادت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 60 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 289734.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن وفيات كوفيد-19 الفعلية تزيد كثيرا عن الأرقام الصادرة عن الوزارة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الإثنين تسجيل 89 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم الأحد، مقارنة مع 74 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 50 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 46، مقارنة مع 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وحتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، سجل بر الصين الرئيسي 97823 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل يوم الأحد أي وفيات بكوفيد-19 لأول مرة في أكثر من عام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم دون أي وفاة بكوفيد-19 منذ الثاني من أغسطس/آب 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات وفاة يوم السبت.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1277160 إصابة، منها 22733 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28547 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1225880 حالة.

رقم قياسي في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح الإثنين أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا سجل رقما قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 201.1 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة.

ويعتبر هذا أعلى معدل إصابات على مدار سبعة أيام منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع من 154.5 يوم الخميس الماضي و130.2 قبل أسبوع.

وبلغ الرقم القياسي السابق لمعدل الإصابات خلال 7 أيام 197.6 شخصا والذي تم تسجيله في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 في ذروة الموجة الثانية من الجائحة.

ويخوض مسؤولو الصحة والمشرعون الألمان نقاشا محتدما بشأن الموجة الرابعة التي تلوح في الأفق مع احتمال اعادة فرض القيود.

وتواجه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤقتة معضلة.

وأعرب وزراء الحكومة المنتهية ولايتها عن عدم رغبتهم في الشروع في انتهاج سياسة جذرية في الوقت الذي تجري فيه محادثات ائتلافية لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم تلح بالأفق أي بوادر على اقتراب انتهاء المفاوضات .

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل 1760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 381 ألفا و 694 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2980.

كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير/شباط الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.52 مليون شخص وهو ما يمثل 80.9% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 39.33 مليون شخص، حوالي 76.6% من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.