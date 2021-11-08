بعد "تحذيرات من قنابل".. إخلاء مبانٍ في جامعتين بنيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك أجزاء من حرميهما الجامعي، الأحد، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبانٍ.



وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبانٍ بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وأضافت الصحيفة في تغريدة على تويتر: "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".