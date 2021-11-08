شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحد من الزيادة السكانية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ولفت النظر إليها، وخاصةً فيما يتعلق بارتباطها في أذهان الأشخاص في المجتمع المصرى بأنها تجلب لهم الخير كما أن زيادة النسل لديهم مازالت ضرورة ومن ضمن أولوياتهم، والحد من الزيادة السكانية لها العديد من الفوائد وهي كالاتى:

-رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد، حيث أنه يجري حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالى.

-إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

-التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

-النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

-تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة.