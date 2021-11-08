شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إحياء الدولة المصرية لصناعة الفواخير.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن محافظة القاهرة بدأت فى اتخاذ خطوات لمعالجة مشروع “قرية الفواخير”، الذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال، والسعي نحو تطوير القرية والعمل على إزالة جميع العقبات لتحقيق نقلة تراثية وحضارية إلى جانب تحقيق آمال العاملين بها والذين يطلق عليهم “جواهرجية الطين”، فأعمال تطوير القرية تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، ومن أهم الخطوات التي تم اتخاذها:

التشغيل الفعلى لأول فرن بقرية” الفواخير” والذى يعمل بالغاز الطبيعى بحيث يكون هذا الفرن صديقًا للبيئة.

متابعة الوقوف على نسبة تنفيذ توصيل المرافق إلى باقي الأفران.

العمل على رفع كفاءة القرية من حيث الإنارة والمساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي ورفع مستوى النظافة.

إنشاء نافورة بمدخل القرية.بناء معرض مفتوح وساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين.

العمل على إنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضاري وراقي يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن.

عرض منتجات الفواخير “أونلاين” وذلك للتوسع الرقمي الذي تتجه إليه الدولة، لتنشيط حركة البيع والشراء للمنتجات وزيادة الإقبال عليها، وتم إنشاء موقع “أيادي مصر” كمنحة من وزارة التنمية المحلية للتشجيع وتوصيل المنتج إلى السوق الإقليمي والمحلي.

التنسيق مع وزارة السياحة لوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات السياحية، وتشجيع السياح على هذه الزيارة لتنشيط البيع والشراء للمنتجات.

دراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصري.

العمل على إعلاء سور القرية وتوفير أمن وحراسات لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى