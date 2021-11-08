شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مبان بثلاث جامعات أمريكية بعد تحذيرات من وجود قنابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إنه لم يعد هناك خطر في ثلاث جامعات بولايتي نيويورك ورود أيلاند الأمريكيتين وإنه يمكن استئناف الأنشطة بشكل طبيعي فيها يوم الأحد، وذلك بعد تلقي كل منها تهديدات منفصلة بوجود قنابل.

كانت عدة مبان قد أخليت في حُرُم جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك وجامعة براون في بروفيدنس برود أيلاند وجامعة كولومبيا بنيويورك بعد تلقي تهديدات عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها.

وبعد ساعات، قالت الشرطة في كل حرم جامعي منها إن التهديدات ليست ذات مصداقية.

وقالت جامعة كورنيل التي تضم 21 ألف طالب على تويتر "أتمت سلطات إنفاذ القانون عملية البحث في حرم إيثاكا، ولم يتم العثور على تهديدات ذات مصداقية. استئناف جميع الأنشطة كالمعتاد آمن".

ولم يتضح ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها البعض.

ويوم الجمعة، تلقت جامعة ييل في نيو هافن بكونيتيكت تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها ليست ذات مصداقية.