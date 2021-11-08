شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال أكثر من 800 مهاجر في صقلية من سفينة إنقاذ ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نزل أكثر من 800 مهاجر أنقذتهم السفينة الألمانية "سي آي 4" في صقلية يوم الأحد، وذلك بعد أيام وليال قضوها في البحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية

وأفادت الوكالة بأن 847 مهاجرا كانوا على متن السفينة، بينهم 170 قاصرا و 53 امرأة.

وتابعت أن غالبية المهاجرين سيجري نقلهم إلى سفينتين للخضوع للحجر الصحي بينما سيتم نقل الباقين للخضوع للعزل لمدة 14 يوما في مراكز استقبال بجزيرة صقلية الإيطالية.