شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة استخدام أجهزة وزن أو قياس غير معتمدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ضوابط وعقوبات بشأن استعمال اجهزة الوزن او القياس غير المعتمدة أو غير مصحوبة بشهادة معتمدة، حيث ينص على" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة ، 4 ، 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 على:

تشمل وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية الآتي :

أي وحدات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض علي المجلس . ويُحظر استخدام أي وحدات قياس أخري بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة .

وتنص المادة 4 على:

يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :

- تصميم طراز جهاز .

- إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .

- تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .

- إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .

- استخدام جهاز .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.

وتنص المادة 6 على:

لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن .