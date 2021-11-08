شكرا لقرائتكم خبر عن مبادئ وقواعد أساسية من منظومة التخطيط فى مشروع القانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى يناقش خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من المبادئ والقواعد الأساسية المستهدفة من منظومة التخطيط.

وجاءت المادة الثالثة لتعدد هذه المبادئ في الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة تضمن العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على الثقافية المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام القائمة بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار والريادة وإتاحة البيانات وتداول المعلومات .

وأحالت المادة للائحة التنفيذية لهذا القانون تخحديد آليات تنفيذ ية من تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على ك وفقاً المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي .