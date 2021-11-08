رئيس جامعة بني سويف يسلّم درع التعليم العالي لأسرة الدكتور علي البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

سلّم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، درع تكريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأسرة الراحل الدكتور علي البحراوي بصفته الأعلى تأثيرًا في النشر الدولي على مستوى الجامعات المصرية، بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم ببني سويف.

وكان الدكتور منصور حسن قد تسلم الدرع خلال فعاليات احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

وقال منصور - في تصريح صحفي - إن تكريم اسم العالم الراحل الدكتور علي البحراوي يعد تخليدًا لاسمه وتكريمًا له بشكل خاص وللجامعة بشكل عام، مؤكدًا أن التوجه الأساسي للجامعة هو تشجيع ودعم النشر الدولي على كافة المستويات، لما له من تأثير إيجابي على التصنيف الدولي، لاسيما وأن الجامعة أصبحت متميزة في العديد من التصنيفات العالمية.

يذكر أن الدكتور البحراوي رحل في 3 فبراير 2017 إثر أزمة قلبية مفاجئة وكانت جامعة بني سويف كرمته قبل وفاته، لتصنيفه من أفضل 100 باحث في العالم طبقًا لتصنيف "Thomson renters"، حيث تنشر بوابة العلوم بطمسون "رويتر" في كل عام أعلى 100 باحث في العالم في 22 تخصصا علميا، والتي تمثل بعض أعلى العقول العلمية تأثيرًا في العالم.

وفي عام 2016 تم إدراج اسم الدكتور علي البحراوي من جامعة بني سويف في قائمة الرياضيات، وبذلك تعتبر جامعة بني سويف الجامعة الأولى والوحيدة المصرية التي تظهر في هذه القواعد العلمية، ويتم اختبار أعلى 100 باحث من حيث الاستشهاد بأبحاثهم وكذلك التميز العلمي والمردود القومي لهذه الأبحاث والسمعة العلمية لإنتاج المختار اسمه في هذه القوائم.

وهذه القوائم تؤثر تأثيرا مباشرًا في زيادة تصنيف الجامعات حيث أنها تمثل 20% من حساب التصنيف الأكثر قوة في العالم وهو تصنيف شنغهاي.

والدكتورعلي بحراوي حاصل على أفضل رسالة دكتوراة من جمعية الرياضيات المصرية وحاصل أيضًا على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الرياضية عام 2014 وجائزة الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث في مجلات علمية عالمية ذات مستوى رفيع وحاصل أيضًا على جائزة التميز العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وجائزة التفوق العلمي بجامعة بني سويف، بالإضافة إلى الكثير من التكريمات الدولية.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته رقم 145 برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف السابق على منح الأستاذية الشرفية للمرحوم الدكتور علي حسن شعبان البحراوي، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم.

كما قرر مجلس جمعية الرياضيات المصرية بالإجماع منحه درع الجمعية إهداء لروحة الطاهرة وتقديرا لما قام به من جهود علمية والإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

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