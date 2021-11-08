شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بالشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن استكمال إنشاء المتحف الأتونى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة، والذى أكد على أهمية استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالمنيا، ليكون واجهة سياحية هامة بمحافظة المنيا، تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف الآتوني في محافظة المنيا عام 1979 بعد توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينتي المنيا وهيلدسهايم الألمانية ليكون أحد أهم جوانبها الثقافية لعرض الفكر الديني لأخناتون لسرد قصة مدينة "أخت أتون" تل العمارنة لكونها جزء من محافظة المنيا وعاصمة مصر في ذلك الوقت، وفي نهاية التسعينيات تم تجديد الفكرة والاتفاق على الموقع الذى سيتم إنشاء المتحف عليه، وبالفعل وقع الاختيار أن يكون على ضفاف نهر النيل بالناحية الشرقية وعلى مساحة 25 فدانا، وقامت الحكومة الألمانية فى ذلك الوقت بتصميم الرسم الهرمي للمتحف، بينما صمم المهندسون المصريون المنطقة اللوجيستية للمتحف، وتم البدء في التنفيذ في عام 2003 بأموال واعتمادات مصرية تجاوزت 130 مليون جنيه، أُنفقت في الأعمال الإنشائية.

وبدأ العمل فى المشروع على 3 مراحل، انتهت الأولى في 2007، وشملت أعمال الهيكل الخرساني ومباني المتحف الرئيسي، والتشطيبات للمباني الملحقة ومنها مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتيريا، ومحلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات

وتشمل أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق.

جدير بالذكر، أن لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، للاستماع إلى وزير الثقافة بشأن خطة الوزارة في ضوء رؤية مصر 20 – 30.