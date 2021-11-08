اليوم.. محاكمة علاء عبدالفتاح في إذاعة بيانات كاذبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.