اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.



جدير بالذكر أن المتهمين جميعًا في هذه القضية صدر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.