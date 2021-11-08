إخلاء جامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

أخلت جامعتان في ولاية نيويورك أجزاء من حرميهما الجامعي بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.
وفي سلسلة تغريدات طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.
وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية أن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.
وأضافت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".
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