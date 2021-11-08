“تهديدات بالتفجير” تتسبب في إخلاء جامعتين مرموقتين في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 12:05 صباحًا

أخلت جامعتان مرموقتان في ولاية نيويورك الأميركية، الأحد، أجزاء من مبانيها بعد حصولهما على تهديد بوجود قنابل في عدة مواقع.

وفي سلسلة من التغريدات، وجهت جامعة “كورنيل” في إيثاكا الطلاب وفرق العمل والزوار بمغادرة كلية القانون ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى تجنب مركز الحرم الجامعي بعد أن تلقت الشرطة المحلية مكالمة أبلغت عن وجود قنابل في تلك المواقع.

وطلبت الجامعة من الطلاب، البالغ عددهم 21 ألفا، عدم الاتصال بالشرطة إلا في حالة الطوارئ.

كما أخلت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، التي تحوي 31 ألف طالب، ثلاثة مبانٍ بعد حصولها على تهديدات بوجود قنابل، وفقا لما ذكرته صحيفة الجامعة.

ودعت الجامعة إلى تجنب تلك المباني حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته الصحيفة في تغريدة.

والجمعة، تلقت جامعة “ييل” في ولاية كونيتيكت، تهديدات بوجود قنابل، لكن اتضح في وقت لاحق أنها لم تكن ذات مصداقية.