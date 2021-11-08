غوتيريش يطالب بمحاسبة مرتكبي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطالب بمحاسبة “مرتكبي هذه الجريمة”.

وحث في بيان جميع الأطراف السياسية في العراق على “الحفاظ على النظام الدستوري وحل الخلافات من خلال حوار سلمي لا يقصي أحدا”.

كما دعا جميع العراقيين إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق”.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل “الوقوف بجانب العراق حكومة وشعبا في مسعاه من أجل مستقبل أفضل”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اكد عقب اجتماع أمني اليوم الأحد إن من يقفون وراء محاولة اغتياله معروفون جيدا وسيجري كشفهم.

وأضاف في بيان نشره مكتبه “سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم”.

وأكد الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية، إن “هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات”، مضيفا “ونحن نريد بناء دولة”.

يشار إلى أن الهجوم، الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي بحسب مصدر أمني، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر الفائت (2021)، مع رفض الفصائل الموالية لإيران، والكتل السياسية الممثلة لميليشيات الحشد الشعبي النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها بشكل كبير.