شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحث الدول على تقديم التزامات طموحة في قمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الدول على الحفاظ على الاستمرار في مكافحة تغير المناخ، وتقديم التنازلات الجريئة والالتزامات الطموحة المطلوبة في أعمال (قمة المناخ كوب 26). وقال في تصريحٍ له "لم يتبق سوى أسبوع واحد على نهاية قمة المناخ كوب 26، لذا يجب علينا جميعاً أن نتعاون للوصول إلى خط النهاية ". وأوضح أنه مع نهاية الأسبوع الأول قدمت دول عديدة تعهدات جديدة لخفض انبعاثات الكربون والميثان، وإنهاء إزالة الغابات، والتخلص التدريجي من الفحم، بالإضافة إلى توفير المزيد من التمويل للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ. وشدد رئيس الوزراء البريطاني في تصريحه على أنه لا يمكن التقليل من أهمية المهمة الحالية المتمثلة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. وكان قد شهد نهاية الأسبوع الأول من القمة المقامة حالياً في غلاسكو بأسكتلندا اجتماع حوالي 120 قائداً، إضافة إلى وزراء ومفاوضين؛ لإحراز التقدم في الهدف المشترك والمتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.