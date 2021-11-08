شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: لم نتلق إخطارا رسميا بحظر استيراد "التوك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يفيد أحدا من الحكومة، مجلس النواب بقرار منع استيراد "التوك توك"، متابعا: "لم نتلق إخطارا رسميا، ولم يتم إفادتنا من الحكومة بقرار مثل ذلك".

أضاف السجيني، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه على قناة dmc، أن هناك الكثير من الأضرار الناتجة جراء وجود التوكتوك في المجتمع المصرى، ويجب وضع خطة انتقالية لتقنين أوضاعه في مصر، مردفا: "يجب حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها، وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مواقف وأيضا خطوط سير لها ضمن خطة تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ترخيص الموجود حاليا من التكاتك سيفرض هيبة الدولة في السيطرة على الأوضاع، مضيفا: "محافظة بورسعيد مافيهاش ولا توكتوك واحد، والتشريع ليس العصى السحرية لحل الأزمات في المجتمع".