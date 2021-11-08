شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة حلوان تعلن بدء تلقى طلبات التسجيل فى الدورة الخامسة لمعهد المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المحامين الفرعية بحلوان، عن بدء التسجيل فى الدورة الخامسة لمعهد المحاماة لمحامى الجدول العام، تحت إشراف محمد العريبى عضو المجلس، مقرر لجنة معهد المحاماة بالنقابة الفرعية، وتحت رعاية جمال الشخيبى نقيب محامى حلوان.

وأضافت نقابة المحامين بحلوان أنه على الراغبين فى الالتحاق بدورة المعهد الحضور إلى مقر نقابة محامى حلون الكائنة فى 50 شارع منصور.

يذكر أن نقابة المحامين بالجيزة، نظمت حفل تكريم لعدد من المحامين الذين رحلوا خلال عامى 2020 و2021، بحضور نقيب محامى الجيزة جمال عمر، وأمين عام نقابة محامى الجيزة، ونقيب محامى الهرم جمال عويان وعدد من أسر المحامين الراحلين.

وأطلقت نقابة محامى الجيزة، اسم المحامى الراحل محمود الضبع على إحدى قاعات النقابة، تخليدا لدوره الرائد فى دعم العمل النقابى على مدار ثلاثين عامًا أسهم خلالها فى تأكيد وحدة الصف بين جموع المحامين والمشاركة فى تأسيس العديد من اللجان المهنية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأثنى نقيب محامين الجيزة جمال عمر على الدور الرائد الذى قام به الراحل محمود الضبع المحامى فى تعزيز العمل النقابى على مدار ثلاثة عقود، فضلًا عن دوره المتميز فى دعم شباب المحامين على المستوى المهني.