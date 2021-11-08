شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدستورية والتشريعية بـ"الشيوخ" تناقش ميكنة وتيسير إجراءات التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مناقشة آليات تيسير إجراءات التقاضى، والاستماع لوجهة نظر الأعضاء، والتشريعات والقوانين التى يتطلب إصدارها لتيسير الإجراءات.

وأكد بعض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار إجراءات تطوير المحاكم ودور العدالة وتطبيق نظام الميكنة لربط المحاكم ببعضها، واستخدام الوسائل التكنولوجيا والإلكترونية الحديثة لتسهيل وإسراع إجراءات التقاضى.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه فى وقت سابق، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.