إسكان البرلمان: مصر محظوظة بالصناعة المحلية ومبادرات تخفف تأثير التضخم العالمى

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ردا على التساؤل حول زيادة أسعار العقارات فى مصر الفترة المقبلة: "بالتأكيد يا فندم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن مدخلات صناعة العقارات ارتفعت، ومن حسن الحظ فى مصر صناعة محلية وقادرة على إعطاء السوق احتياجاته، ولدينا نصف المشكلة فقط، حيث لدينا الإتاحية، ولكن هناك عناصر فيها استيراد.

وذكر أن مدخلات الصناعة ثلاث أشياء وثلث المنشأ خرسانات أى أسمنت وحديد وحدث فيه ارتفاعات منذ بداية العام يقارب 80%، حيث الأسمنت زاد فى أخر شهر فقط من 750 إلى 1250 جنيها، والتشطيبات زادت بنفس النسبة أو أكثر، ونتوقع تكلفة المنشأ بما لا يقل عن 25 أو 30%.

ولفت إلى أن المطور العقارى تحمل كثيرا بعد ارتفاع سعر العملة فى 2016، وأخذ على عاتقه التقسيط لمدد طويلة وهى تكلفة كبيرة على المطور، وهناك صعوبة كبيرة على المطور الملتزم، مع تأثير هذه المدخلات أن يسير على نفس السعر.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الحل الوحيد فى التمويل العقارى، وتفعيل مبادرات التمويل العقارى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موضحا أنه عند وجود زيادة فى الأسعار نتيجة موجة تضخمية عالمية فإن الشراء اليوم أفضل بكثير.

وذكر: "أننا نريد أن يكون هناك مساحة كبيرة بين التوازن بين قدرات الشركات التسويقية للحفاظ على مبيعاتها وبين امتصاص الزيادة الضخمة، بطريقة منطقية، إما المطور يحمل على نفسه أعباء تقسيط لفترات أطول، أو العودة للوصول لحلول مع البنوك لتمويل عقارى".