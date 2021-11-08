شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بـ"الشيوخ" تؤكد أهمية قانون المسئولية الطبية ودعم منظومة الدواء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد جزر، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف تحسين أوضاع وأحوال الأطباء، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء.

وتناول الاجتماع مناقشة ملف تحسين أحوال الأطباء، وأكدت اللجنة على أهمية تحسين مناخ العمل الذى يعمل فيه الطبيب، وذلك من خلال قوانين تضمن حقوق الطبيب وتوفر غطاء تأمينى، وبالتالي أكدت على أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية.

كما أكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية دعم ملف الأدوية وفتح أسواق جديدة وتعظيم صادرات الأدوية إلى إفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور على مهران، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة تناول مناقشة موضوعين رئيسيين، وهما تحسين أحوال الأطباء بشكل عام، وخاصة التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين الطبيب والمؤسسة الطبية، وفى هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأجمعت على أهمية هذا القانون، لضمان حقوق الطبيب والمريض، وأن يعمل الطبيب تحت غطاء تأمينى.

وتابع مهران: "ملف تحسين أحوال الأطباء يشمل جوانب عديدة، منها جوانب مادية ومعنوية، وضرورة تحسين مناخ العمل بوجود قانون يضمن حقوق الطبيب وأن يكون تحت غطاء تأميني، وذلك من خلال قانون المسئولية الطبية، والذى ستدرسه اللجنة في اجتماعات لاحقة".

وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضا، سبل دعم سوق الأدوية وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الصادرات خاصة لإفريقيا، وبصفة خاصة دول الكوميسا.



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