شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ"الشيوخ" تناقش ملف النقل وسلامة الطرق لمنع الحوادث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجسيتية في مصر.

وقال النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع تناول مناقشة ملف قطاع النقل فيما يتعلق بالطرق ومعدلات حوادث الطرق في مصر وكيفية الحد منها وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مجال الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من إنجاز شبكة طرق هائلة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن هناك مشروع أو دراسة مقترحة من النائبين محمود القط ومحمد عزمى، عضوى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء هيئة مستقلة تتولى هذا الملف المتعلق بالسلامة والأمان في الطرق لمنع تكرار الحوادث، على أن تكون الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أبو حرب، أن اللجنة ستعقد جلسات أخرى لمتابعة هذا الموضوع ومناقشة المقترح، بحضور المسئولين في قطاع النقل والمواصلات وبعض الجهات المعنية.



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (1)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (2)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (3)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (4)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (5)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (6)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (7)



لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ (8)