شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: مصر رائدة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن بناء مصر لا يقتصر على البنية التحتية وإنما يشمل العقول وكافة الفئات مثلما نرى دعم المرأة وبقوة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، مضيفة أن الاهتمام بفئة المعاقين من أولويات الدولة بالإضافة إلى سعيهم الدائم فى المجلس بمناقشة قوانين تخدمهم.

وأضافت مرثا محروس أن مصر أصبحت رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها فى طريقها لتصبح "مصر الرقمية"، جاء ذلك تعليقا على منحة التدريب التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

ولفتت إلى أن الاستثمارات أصبح مؤشرها فى تزايد مما يخدم خطة التنمية، معلقة على تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى قائلة: "مصر الآن تشهد فترة تاريخية من طفرة ونمو على كافة المستويات فى ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية".