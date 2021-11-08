شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب توقع بروتوكولا مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت، اليوم الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمقر الاتحاد بالقاهرة، بهدف التنسيق والتعاون لبحث مشاكل الاستثمار فى مصر، واقتراح تشريعات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

ونص البروتوكول على أن يتعاون اتحاد المستثمرين مع تنسيقية شباب الأحزاب فى دعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة لتنمية وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم الاحتياجات المتعلقة بالعملية الانتاجية والتصدير وتقديم حلول وسياسات لتنميتها، والترويج السياسى والإعلامى للبرامج المختلفة الخاصة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من خلال صفحات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشاركة فى حملات التوعية المختلفة التى يقوم بها الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، وتشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الالتحاق باتحاد المستثمرين، فضلا عن التعاون فى إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التى قد تعرقل جذب الاستثمار الأجنبي.

كما نص البروتوكول على أن يمد الاتحاد التنسيقية ببيانات مسئول تواصل مركزى من الاتحاد يمكن الرجوع إليه للبت فى طلبات أصحاب المشروعات التى ترد لمكاتب الاتحاد، ويلتزم بجدية التعامل مع كافة الطلبات الواردة المتعلقة بالخدمات والدراسات التى يقدمها الاتحاد، وإمداد التنسيقية بعروض توضيحية أو أوراق تعريفية عن أنشطة وخدمات ودراسات الاتحاد، وإصدار توجيهات إلى الجمعيات والاتحادات التابعة والأعضاء للاتحاد بالعاصمة والمحافظات والتعامل بجدية مع ممثلى التنسيقية كل فى نطاق محافظته، وعقد عمل لقاءات مشتركة بين خبراء الطرفين (ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش، إعداد أوراق، دراسات) هدفها الارتقاء بمستوى مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى، وإمداد التنسيقية بفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لدى أعضاء الاتحاد.

شارك فى توقيع البروتوكول، كلا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور محرم هلال، وأعضاء المكتب التنفيذى، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، و محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء للتنسيقية، والنائبة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة حنان وجدى، وأسامة الرفاعى، و مؤمن سيد، وباسم لطفى، وريم القاضى، ومصطفى الجمل، وجهاد سيف أعضاء التنسيقية.