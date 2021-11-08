شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ النائب رامى جلال لاختياره باللجنة العامة لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية لاختياره لعضوية اللجنة العامة بدور الانعقاد الثاني للمجلس، استكمالا لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وضمت اللجنة العامة للمجلس كلا من رئيس المجلس و رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة الى خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.



