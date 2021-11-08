شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تنظم زيارة للمتحف القومى للحضارة ضمن فعاليات تدريب أعضاء مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، زيارة للمتحف القومى للحضارة المصرية، ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج التدريبى الخاص بأعضاء مجلس الدولة من دفعتى 2016 و2017، لزيادة الوعى الثقافى والتاريخى للمتدربين.

شملت الزيارة جولة داخل المتحف بالكامل، مع جولات إرشادية داخل القاعة المركزية، وقاعة المومياوات الملكية.

يأتى هذا البرنامج تكليلًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية ومجلس الدولة المصرى، والذى انطلق منذ عام 2019، ويهدف البرنامج التدريبى إلى تدريب السادة أعضاء مجلس الدولة، والمشاركة فى توجه مجلس الدولة نحو خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية الهامة التى يجب أن يتحلى بها أى رجل دولة.