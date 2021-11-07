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إخلاء جامعتين بنيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

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الدمام - شريف احمد - أخلت جامعتان في ولاية نيويورك أجزاء من حرميهما الجامعي اليوم الأحد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.

وفي سلسلة تغريدات طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة كولومبيا سبيكتاتور الطلابية أن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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